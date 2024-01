Corinthians anuncia Félix Torres e detalha pagamento de R$ 31 milhões

Do UOL, em Santos

O Corinthians anunciou o zagueiro Félix Torres hoje.

O que aconteceu

O Corinthians pagará 6,5 milhões de dólares (R$ 31,5 mi) ao Santos Laguna, do México, pelo zagueiro. O Timão fica com 80% dos direitos econômicos.

O pagamento será dividido em seis parcelas: uma entrada (já paga), duas partes em 2024, duas em 2025 e uma em 2026.

A multa rescisória é de 300 milhões de reais no mercado interno e 100 milhões de euros (R$ 531 para o exterior). Esses detalhes fazem parte da promessa de transparência na gestão do presidente Augusto Melo.

A chegada de Félix Torres virou uma novela por causa do pedido do Santos Laguna para antecipar parte do pagamento. A viagem atrasou, mas o acordo pelo zagueiro de 27 anos foi confirmado.