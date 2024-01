Corinthians anuncia a contratação de Félix Torres; veja valores e tempo de contrato

O Corinthians anunciou oficialmente a chegada do zagueiro Félix Torres, que estava no Santos Laguna. O contrato do beque equatoriano com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2027.

Para contratar Félix, o Corinthians topou pagar US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 31,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% seguem com o Santos Laguna.

FÉLIX TORRES É DO TIMÃO! O zagueiro equatoriano chega ao Corinthians com contrato válido até 31/12/2027.

O pagamento do Corinthians ao clube mexicano será feito em seis parcelas, da seguinte forma: uma entrada (já paga); duas parcelas ainda em 2024; duas em 2025; e uma em 2026.

A multa rescisória do zagueiro é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Até o momento, o Corinthians anunciou para a temporada de 2024 as chegadas de Hugo, Diego Palacios, Raniele, Rodrigo Garro e Félix Torres. O zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Real Valladollid, deve ser anunciado em breve pelo clube.