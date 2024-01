Corinthians agenda reunião com PSG para "aparar arestas" e concluir negócio por Moscardo

O Corinthians agendou uma reunião com o Paris Saint-Germain para "aparar arestas" e concluir a negociação que envolve o volante Gabriel Moscardo. A tendência é que as conversas ocorram nesta segunda-feira (15).

O Timão entende que o contrato entre Moscardo e PSG tem que ser assinado antes do garoto realizar a cirurgia no pé esquerdo, que vai tirá-lo de combate por cerca de dois meses. Os franceses estão receosos com a situação e sugeriram uma "cláusula de proteção", que daria legalidade para uma desistência do negócio em caso de complicações após a operação. A diretoria corintiana não concorda com isso.

Nos bastidores, o Corinthians faz pressão para que o negócio seja firmado o quanto antes. O clube, que receberia a primeira parcela da venda apenas no meio do ano, precisa do dinheiro para aliviar o fluxo de caixa da agremiação. O Timão, vale lembrar, tem uma dívida de curto prazo na casa dos R$ 400 milhões.

Oficialmente, o presidente Augusto Melo sempre se disse contrário à venda de Moscardo e, por conta da demora dos franceses para concluir a transferência, falou neste domingo (14) que pediu para o jogador retornar ao Brasil.

"Mandei devolver. Se corre o risco lá, corre aqui. Se lá tem o risco da gente não receber, deixa ele aqui. Se ele melhorar aqui, temos a chance de vender ele por um valor maior. Sou contra essa venda desde o começo", comentou Augusto à CNN.

"Ontem mandei trazer (Moscardo) de volta. Está com eles, a operação vai seguir, tem que seguir com o trâmite normal. Depois da cirurgia não, aí não é normal, então me devolve. Essa garoto é realidade, é uma cirurgia simples. Ele vai ser vendido por muito mais do que os valores atuais", concluiu.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que dificilmente o PSG vai desistir do negócio. A tendência é que Moscardo firme um pré-contrato com o clube francês e chegue em definitivo ao clube em junho. Até lá, o garoto deve se recuperar no CT Dr. Joaquim Grava e, ficando saudável, pode até ser alternativa para Mano Menezes dentro desse prazo.

A expectativa do estafe de Moscardo é que ele fique 100% até final de março. A cirurgia deve ocorrer em Doha, no Catar, com profissionais do PSG.

A transferência só deve "melar" caso persista algum impasse na reunião marcada para segunda-feira. Nesse caso, o Corinthians de fato não descarta acelerar o retorno do garoto formado nas categorias de base do clube.

O Corinthians encaminhou a venda de Moscardo ao PSG por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), além de 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) em bonificações. O Timão negociou 92,5% dos direitos econômicos do volante, enquanto o restante permanece com a família do atleta.