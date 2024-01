Com três de Vini Jr. e um de Rodrygo, Real goleia o Barcelona e fatura a Supercopa da Espanha

Embalado pelo brilho de Vinícius Júnior, o Real Madrid se consagrou campeão da Supercopa da Espanha neste domingo. Os Merengues venceram o Barcelona por 4 a 1, no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita.

O atacante brasileiro marcou marcou três vezes, todos ainda no primeiro tempo. Rodrygo, que deu uma assistência, também deixou a sua marca. Do outro lado, Lewandowski descontou.

Com o triunfo no clássico, portanto, o time do técnico Carlo Ancelotti ergueu a taça do torneio pela 13ª vez. O maior campeão é justamente o Barça, com 14.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para a Copa do Rei. Na quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), o Barcelona visita o Unionistas de Salamanca, pelas oitavas de final. No mesmo dia, mas às 17h30, o Real pega o Atlético de Madrid, fora de casa.

O jogo

O clássico começou bem agitado no Al-Awwal Park. Com apenas sete minutos do primeiro tempo, Vinícius Júnior recebeu ótimo passe de Bellingham e saiu cara a cara com Peña. O atacante driblou o goleiro e completou para o gol vazio para abrir o placar.

Aos oito, quase saiu mais um. Rodrygo foi acionado no meio, puxou para a direita e emendou um ótimo chute para difícil defesa do goleiro. No lance seguinte, contudo, nada impediu o segundo gol madrileno. O ex-jogador do Santos recebeu lançamento na direita e cruzou rasteiro para Vini Jr., que se atirou na bola e saiu para o abraço.

Em desvantagem, o Barcelona partiu para cima para descontar. Com 11 minutos, Ferrán Torres soltou uma pancada e carimbou o travessão. Na sequência, o atacante saiu livre na área e bateu cruzado para defesa de Lunin.

Já aos 32, Lewandowski marcou um golaço para descontar. O polonês aproveitou a sobra na entrada da área e, de primeira, emendou um lindo chute no cantinho.

A reação, contudo, foi interrompida por mais um gol do Real Madrid. Vini Jr. foi derrubado na área por Araujo, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio brasileiro assumiu a responsabilidade e marcou o seu terceiro gol no jogo.

Na etapa final, o time da capital espanhola transformou a vitória em goleada. Rodrygo pegou o rebote dentro da área e chutou no canto para deixar a sua marca. Na sequência, a vida do Barcelona ficou ainda mais difícil, já que Araujo foi expulso após receber o segundo amarelo.

A partir de então, o Real apenas controlou o resultado até o apito final para se consagrar campeão da Supercopa da Espanha da temporada 2023/24.