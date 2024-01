SPFC: Com pré-temporada e novo técnico, James Rodríguez busca espaço

Contratação de peso, James Rodríguez não conseguiu se firmar como titular do São Paulo em 2023. Nesta temporada, o meia colombiano busca mudar isso.

Um dos fatores que pesa a favor dele é a pré-temporada. Como ele chegou ao Tricolor no meio do ano, demorou para alcançar a condição física ideal para começar jogando, o que já não deve acontecer em 2024.

A contratação de Thiago Carpini também é outro aspecto que pode ajudar. Com o comandante, todos no elenco começam do zero, diferentemente de Dorival Jr. que já tinha as suas preferências.

Em 2023, James entrou em campo por 14 oportunidades, com um gol e três assistências. O meia não participou da volta da semi da Copa do Brasil e dos dois jogos da decisão.

Com James, o São Paulo se prepara para a estreia da temporada 2024. O primeiro jogo será contra o Santo André, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, pela primeira rodada do Paulistão, no MorumBIS.