Marcos Leonardo marca no 1º toque em estreia com goleada do Benfica

Neste domingo (14), o Benfica recebeu o Rio Ave pela 17ª rodada do Campeonato Português e venceu de virada por 4 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Di María, António Silva, Marcos Leonardo e João Mário, enquanto Gonçalo Rodrigues descontou para os visitantes.

Com o resultado positivo, os mandantes, que continuam na segunda posição, venceram a quinta partida seguida na competição e alcançaram os 42 pontos, encostando assim no líder Sporting, atualmente com 43 somados.

Do outro lado, o Rio Ave passa por uma situação delicada, já que abre o playoff de rebaixamento, com apenas 15 pontos na 16ª colocação.

No duelo seguinte, o Benfica recebe o Boavista na próxima sexta-feira, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17:15 (de Brasília) no Estádio da Luz.

Já o Rio Ave visita o Chaves no próximo domingo, também pela 18ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15:00 (de Brasília), no Estádio Municipal de Chaves.

O Rio Ave surpreendeu e abriu o placar logo cedo, aos nove minutos da primeira etapa, com Gonçalo Rodrigues. O atleta recebeu ótimo passe de Fábio Ronaldo dentro da área e disparou no canto esquerdo do gol.

O Benfica reagiu aos 29, com Ángel Di María. Após o passe de Rafa Silva na entrada da área, o argentino finalizou de primeira para marcar um bonito gol e igualar o marcador.

A virada veio na segunda etapa, dessa vez com António Silva aos 16 minutos. Depois de confusão na área, o zagueiro aproveitou a sobra e balançou as redes.

Aos 35, em sua estreia, Marcos Leonardo fez o terceiro da equipe. O brasileiro aproveitou o levantamento de Fredrik Aursnes para cabecear ao gol vazio.

Ainda deu tempo de João Mário fazer o quarto gol do Benfica. Aos 46 minutos, o jogador recebeu o passe de Rafa Silva dentro da área e, de curta distância, colocou a bola no fundo das redes.

Marcos Leonardo marcando pelo Benfica no primeiro toque.pic.twitter.com/YqhbSBkv2A -- Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 14, 2024

O jogador celebrou o primeiro gol pelo Benfica em uma postagem nas redes sociais.