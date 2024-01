Com Félix Torres, Corinthians chega a sete jogadores estrangeiros no elenco

Com a contratação do zagueiro Félix Torres, o Corinthians chegou à marca de sete jogadores estrangeiros no elenco para a temporada de 2024. Além do beque equatoriano, o clube conta com Rafael Ramos (português), Diego Palacios (equatoriano), Fausto Vera (argentino), Rodrigo Garro (argentino), Matías Rojas (paraguaio) e Ángel Romero (paraguaio) como "gringos".

Por lei, a CBF permite justamente até sete jogadores estrangeiros relacionados para partidas de competições nacionais. Isso, no entanto, não deve impedir que o Timão siga explorando o mercado internacional.

A diretoria chefiada por Augusto Melo entende que atletas que vêm de fora possuem características que "casam" com a do Corinthians, de garra e intensidade. Desde quando ainda era candidato, o empresário afirmou que tinha como meta observar muito o mercado sul-americano, com a ajuda de um reformulado CIFUT.

É importante ressaltar, também, que Rafael Ramos pode ser negociado pelo clube nesse começo de ano, já que não faz parte dos planos da comissão técnica. No "pior" dos cenários, o jogador se despede do clube no final de junho, quando seu contrato acaba.

Outros estrangeiros foram cotados a deixar o clube, como Fausto e Rojas, mas ambos receberam mensagem de confiança da diretoria e estão nos planos de Mano Menezes.

Recentemente, o nome do atacante camaronês Vincent Aboubakar foi ligado ao Corinthians, mas as negociações não avançaram.

O clube espera pelo menos mais cinco reforços para fechar a temporada de 2024: um lateral direito, um volante, um meia, um ponta e um atacante. O mercado externo, como de costume, está sendo analisado.