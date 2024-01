Grêmio toma susto, mas artilheiro salva e elimina time estreante na Copinha

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio passou sufoco, mas venceu o Coimbra no fim por 4 a 2, no Lanchão, em Franca, e avançou às oitavas da Copinha.

Igor e Alysson colocaram o Tricolor gaúcho na frente, mas Carlos Miguel e Amorim empataram. O time do sul abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas viu o adversário ensaiar uma reação no começo da segunda etapa.

Artilheiro da Copinha, Jardiel decidiu na reta final, e Gustavo selou a classificação nos acréscimos. Autor do terceiro gol, o camisa 9 sofreu pênalti, foi para a cobrança e marcou o seu nono gol na edição.

O adversário da próxima fase será o Athletico-PR, que venceu o Ceará por 2 a 1. A data e o horário dos jogos das oitavas ainda não foram confirmados.

Curiosidade: O Grêmio tem o melhor ataque da Copinha, com 26 gols marcados, tendo balançado a rede pelo menos quatro vezes por jogo. Foram 18 na fase de grupos e oito no mata-mata.

Como foi o jogo

O Coimbra levou perigo no primeiro tempo, mas viu o adversário aproveitar as oportunidades e abrir dois gols de vantagem. Estreante na Copinha, o time mineiro esbarrou no goleiro Cássio, enquanto o Tricolor gaúcho, mesmo sem repetir o nível das atuações anteriores, foi eficiente.

O Grêmio oscilou após o intervalo e levou o empate, mas foi salvo pelo artilheiro da Copinha. O Coimbra não desistiu, iniciou uma reação e estava melhor no jogo até que Jardiel chamou a responsabilidade. No apagar das luzes, Gustavo fez jogada individual e confirmou a vitória.

Gols

1x0: Aos 17' do 1º tempo, o Grêmio cobrou escanteio pela esquerda, Igor subiu sozinho no primeiro pau e desviou de cabeça para inaugurar o placar.

2x0: Aos 33', Alysson recebeu na ponta direita, girou para o meio e finalizou rasteiro, no cantinho. O goleiro Parra até tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir o gol.

2x1: Aos 16' do 2º tempo, o Coimbra cobrou lateral longo pela direita, a bola pingou três vezes na área até sobrar para Carlos Miguel encher o pé e descontar.

2x2: Aos 26', X cruzou, X desviou e Amorim apareceu com espaço na pequena área para mandar para dentro.

Pênalti e 3x2: Aos 31', Jardiel disputou espaço, levou a melhor contra o defensor e foi derrubado na área. O próprio artilheiro foi para a cobrança, deslocou o goleiro e colocou o Grêmio novamente em vantagem.

4x2: Aos 47', Gustavo Gomes disparou pela esquerda, saiu sozinho e bateu na saída do goleiro para decretar a vitória.