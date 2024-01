Casa de brasileiro do Newcastle é invadida na Inglaterra

Imagem: LEE SMITH/Action Images via Reuters

A casa do jogador brasileiro Joelinton, do Newcastle, foi invadida por ladrões na noite de sábado (13). Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

O meio-campista — que está lesionado — recebeu um alerta de segurança em seu telefone enquanto assistia ao jogo do Newcastle contra o Manchester City.

Após receber a notícia, Joelinton retornou à sua casa na manhã de hoje (14) quando ficou sabendo mais detalhes do ocorrido. A informação é do jornal The Sun.

Ao chegar em casa, Joelinton encontrou a polícia em sua garagem, iniciando investigações com policiais forenses. Não há informações sobre o prejuízo causado até o momento.

Os invasores já haviam fugido quando a polícia chegou à casa, e ninguém estava dentro da propriedade durante o incidente. As investigações estão em andamento, sem prisões até o momento.

Outra casa invadida

No mês passado que a família a de Jack Grealish também foi vítima de uma quadrilha.

Cerca de dez parentes estavam torcendo pela estrela do Manchester City em sua partida contra o Everton quando ouviram barulhos no andar de cima e cães latindo.

Apesar da extensa segurança, foram levados cerca de R$ 5,3 milhões em relógios e joias.