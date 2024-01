Carpini já jogou com Rato e fez corintiano virar lateral; veja curiosidades

Novo técnico do São Paulo, Thiago Carpini reúne algumas curiosidades que vão desde os tempos de jogador, em que atuou por mais de dez clubes, aos anos mais recentes como treinador, em que lançou alguns atletas que deslancharam no cenário nacional.

Curiosidades sobre Carpini

Dividiu vestiário com Petkovic e Apodi. Carpini rodou por mais de dez times, entre eles o Atlético-MG em 2008 e o Bahia em 2010: na primeira ocasião, atuava ao lado do ex-meia sérvio, e, dois anos depois, fez parceria com o interminável lateral-direito.

Jogou com Wellington Rato. O fato ocorreu em 2017, quando o então volante defendia a Caldense e, aos 32 anos, já preparava a aposentadoria. O atual meia do São Paulo era um dos destaques da equipe mineira no estadual.

Gol da Caldense contra o Cruzeiro em 2017:



Lançamento: Thiago Carpini

Gol: Wellington Rato

Goleiro adversário: Rafael



Em 2024, os três estarão juntos no São Paulo! pic.twitter.com/RaIz6Y7vaJ ? Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) January 12, 2024

Aposentou cedo. O novo técnico do São Paulo pendurou as chuteiras justamente no ano em que atuou com o seu agora comandado. Ao "Lente Esportiva ABC", ainda em 2021, ele explicou que acelerou sua despedida dos gramados pelo fato de sofrer com uma série de lesões.

Lançou (e improvisou) Matheus Bidu. Carpini iniciou sua trajetória como treinador em 2019 — após uma breve passagem como auxiliar. Ele comandou o Guarani e lançou Matheus Bidu, atual lateral-esquerdo do Corinthians. A curiosidade é que o jogador subiu da base do time de Campinas como meia, e foi o treinador o responsável pela mudança de posição do atleta. Lucas Crispim, que deixou o Fortaleza nesta semana, foi outro a ser lançado pelo comandante.

Ex-volante usou "DNA" para se destacar. Mesmo fã de um futebol "corajoso" e driblador, o são-paulino se destacou por números defensivos no ano passado. Foram 48 jogos comandados entre Água Santa e Juventude e apenas 39 gols sofridos. Do total de partidas, as equipes de Carpini não foram vazadas em 25 oportunidades.