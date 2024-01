Capitão do sub-20 do Vasco publica carta e diz que foi vítima de racismo após eliminação na Copinha 

A eliminação do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior trouxe lembranças ainda mais amargas para o meia Lucas Eduardo. No dia seguinte à derrota por 4 a 1 para o Vitória, pela segunda fase da competição, o capitão cruz-maltino publicou uma carta na qual desabafou.

Além de lamentar o fato de um torcedor ter atirado uma garrafa enquanto ele concedia entrevista ao SporTV, Lucas Eduardo afirmou que foi alvo de insultos racistas na partida realizada em Guarulhos, e garantiu: a "cicatriz deste dia estará guardada".

Confira a carta publicada pelo atleta em suas redes sociais:

"Por Lucas Eduardo,

O dia 13 de janeiro de 2024 tinha tudo para ser perfeito em minha mente: comemorava meu aniversário de 20 anos, estava em campo em jogo transmitido ao Brasil e ao mundo e com a braçadeira de capitão do Vasco da Gama. O cenário para uma vitória, que consagraria nossa classificação, era perfeito.

Como eu disse: tinha tudo para ser perfeito. Porém, a gente aprende a duras penas que a vida não é feita de caminhos perfeitos. Neste 13 de janeiro de 2024, tive a derrota mais dolorosa da minha carreira em todos os cenários possíveis.

Por isso, quero começar esse texto me desculpando com os torcedores do Vasco. Sei o quanto essas derrotas afetam vocês e o quanto dói. Sou um jovem jogador em busca do meu sonho, jogando em um clube Gigante do nosso futebol e sei o quão honrado sou por estar aqui. Por isso, ser eliminado da maneira como fomos pelo Vitória, na Copa São Paulo, me machuca muito.