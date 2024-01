Botafogo-PB e Altos garantem vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

Na noite deste domingo, a Copa do Nordeste conheceu os quatro últimos times classificados para a fase de grupos. Jogando no Almeidão, o Botafogo-PB sofreu, mas bateu o Potiguar nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Lenon marcou para o time paraibano, enquanto Talisson igualou para o clube do Rio Grande do Norte.

Já um pouco mais tarde, o Altos recebeu e bateu o Asa no Lindolfinho por 2 a 1. O confronto se encaminhava para as penalidades máximas, mas o Altos conseguiu a virada no apagar das luzes com um gol de Rhuann.

O Asa foi superior ao Altos no primeiro tempo e quase abriu o placar em cabeçada de Rômulo. No entanto, próximo aos 25 minutos, o Altos começou a crescer no jogo, mas só levou perigo em cobrança de falta de Dhonata.

No segundo tempo, o placar foi inaugurado com um golaço de Feijão. A bola foi afastada pela zaga do Altos e o camisa 10 virou uma bicicleta para marcar um golaço para o Asa. Mas o zagueiro Leandro Amorim deixou tudo igual no marcador ao balanças redes aós cruzamento de Dhonata.

Já aos 49 minutos do segundo tempo, o Altos conseguiu o gol da vitória. João Pedro tocou para Rhuann, que finalizou bem para mandar a bola para o fundo das redes.

Sorteio acontece nesta quinta-feira

Dessa forma, Botafogo-PB e Altos se juntam a ABC e Juazeirense. O time do Rio Grande Norte passou ao bater o Iguatu nos pênaltis, enquanto a equipe da Bahia goleou o Retrô por 4 a 0 e garantiu seu lugar na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Com os últimos quatro classificados já definidos, o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste será realizado nesta quinta-feira (18), às 19h30 (de Brasília, no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína, em Teresina, no Piauí.

Segundo o calendário divulgado pela CBF, a fase de grupos do torneio começa em 04 de fevereiro e termina no dia 27 de março. A final, por sua vez, está prevista para acontecer nos dias 05 e 09 de junho.