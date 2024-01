Atlético-GO x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo da Copinha

O Corinthians enfrenta o Atlético-GO às 16h (de Brasília) de hoje, no Abreuzão, em Marília, pela 3ª fase da Copinha.

A partida será transmitida ao vivo na CazéTV, no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Maior campeão do torneio, o Corinthians busca o seu 11º título. O clube do Parque São Jorge terminou a primeira fase na liderança do Grupo 10, com sete pontos, e derrotou o Guarani nos pênaltis no início do mata-mata.

Já o Atlético-GO mira a conquista inédita. Com campanha 100%, o Dragão foi o líder do Grupo 9 e goleou o Marília na segunda fase.

Atlético-GO x Corinthians -- 3ª fase Copinha

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP)

Data e horário: 14 de janeiro de 2024, às 16h

Transmissão: