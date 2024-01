Corinthians faz golaços, atropela o Atlético-GO e vai às oitavas da Copinha

O Corinthians envolveu o Atlético-GO no Abreuzão, venceu por 4 a 1 e se classificou às oitavas da Copinha.

Arthur Sousa, Pedrinho, duas vezes, e Higor marcaram na goleada. Almeida descontou para o Dragão.

O Alvinegro paulista fez um golaço de fora da área e outro após jogada individual. A equipe comandada por Danilo abriu 3 a 0 em um intervalo de 11 minutos no primeiro tempo, e depois ampliou na etapa final.

O adversário da próxima fase sairá de Fortaleza x CRB, que começa 20h30 (de Brasília). A data e o horário dos duelos das oitavas ainda serão confirmados.

Curiosidade: O ataque do maior campeão da Copinha voltou a deslanchar. Em busca do 11º título, os Filhos do Terrão marcaram seis na estreia, mas depois só balançaram a rede três vezes nos últimos três jogos.

Como foi o jogo

Higor, do Corinthians, comemora seu gol contra o Atlético-GO, pela Copinha Imagem: Leonardo Lima/Agif

O Corinthians começou sendo pressionado, mas fez dois gols de fora da área em sequência e construiu a vantagem no 1º tempo. O Atlético-GO ainda levou o terceiro, mas não desistiu e conseguiu descontar antes do intervalo.

O Alvinegro paulista manteve a intensidade, fez o quarto e administrou o resultado. Mesmo com o placar elástico, os comandados por Danilo não deixaram de controlar a bola e ficaram mais próximo de ampliar do que sofrer mais um gol do adversário.

Gols

1x0: Aos 15' do 1º tempo, Arthur Sousa recebeu na intermediária, ajeitou e soltou o pé de fora da área. A bola saiu com muita força e estufou a rede, sem chances para o goleirão. Um golaço!

2x0: Logo na sequência, aos 17', Breno Bidon invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. A zaga cortou mal, Kayke interceptou e acabou ajeitando para Pedrinho, que chegou batendo de longe e carimbou o cantinho.

3x0: Aos 26', Kayke arrancou pela esquerda, sambou em cima da marcação na área e bateu cruzado. Higor apareceu sozinho no segundo pau para completar a jogada plástica.

3x1: Aos 43', o Corinthians saiu jogando errado no campo de defesa e Almeida roubou a bola. O camisa 10 do Dragão partiu em velocidade e tirou de Felipe Longo para descontar.

4x1: Aos 6' do 2º tempo, Bidon interceptou no meio do campo e deixou Pedrinho na cara do gol. O camisa 10 teve tempo e calma para dominar e decretar a goleada.