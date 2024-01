Artilheiro do Corinthians na Copinha, Pedrinho revela inspiração em Renato Augusto: "Meu ídolo"

O meia Pedrinho é o artilheiro do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com cinco gols. O atleta de 20 anos foi um dos destaques na goleada da equipe sobre o Atlético-GO, por 4 a 1, neste domingo (14) e revelou que tem Renato Augusto como inspiração após o duelo.

"Vi ele muito no estádio, gostava muito, ele é meu ídolo", comentou Pedrinho em entrevista à Cazé TV. "Sobre o jogo, sabíamos que a equipe do Atlético-GO era forte, mas tinha defeitos no lado esquerdo. Aproveitamos", complementou o meia, analisando a partida.

Além de Pedrinho, que foi às redes duas vezes, Arthur Sousa e Higor marcaram para a equipe comandada por Danilo. O Timãozinho volta às oitavas de final da Copinha depois de quatro anos de ausência.

Na fase seguinte, o Corinthians enfrentará o vencedor do jogo entre Fortaleza e CRB, novamente em confronto único. As equipes se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília).