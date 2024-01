Palmeiras fecha semana com trabalho regenerativo após dois jogos-treino

Neste domingo, o Palmeiras fechou a primeira semana de preparação para a pré-temporada 2024. Na Academia de Futebol, os jogadores realizaram um trabalho regenerativo.

O elenco disputou dois jogos-treino no último sábado. No primeiro, empatou diante do União Suzano por 1 a 1. Já no segundo ganhou do São Caetano pelo placar de 3 a 0.

Foram realizadas atividades preventivas de mobilidade, força e exercícios de hidroginástica na piscina. O Verdão agora volta a treinar na segunda-feira em dois períodos.

Durante a semana que está por vir, o Palestra deve contar a apresentação do técnico Abel Ferreira, que tem um acordo com a diretoria para se reapresentar apenas no dia 15. Endrick, por sua vez, segue como desfalque por estar na disputa do Pré-Olímpico.

A estreia oficial do Palmeiras no ano será contra o Novorizontino, pela primeira rodada do Paulistão. A bola vai rolar no próximo domingo, às 16h (de Brasília), fora de casa.