Willian aponta funções que pode exercer no Santos e minimiza questão da idade

Willian Bigode é uma das apostas do Santos para a temporada de 2024. O experiente atacante chega ao clube para tentar ajudar tanto dentro quanto fora de campo. Em sua apresentação, o jogador falou sobre as funções que deve excrescer na equipe de Fábio Carille.

"Me sinto bem jogando por dentro, não sendo a função do Julio, fazer a parede, mas sim flutuar. Joguei outras vezes assim. Já tive essa conversa com o Carille, ele me conhece. Estou à disposição para jogar por dentro, como segundo atacante flutuando", disse.

O jogador de 37 anos tem larga experiência no futebol. São 742 compromissos e 169 bolas na rede. Ele foi revelado pelo Guarani, mas se destacou por Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Em 2022, assinou com o Fluminense, onde ficou por pouco mais de um ano. Em março deste ano, foi para o Athletico-PR.

No seu currículo, ele ainda soma três títulos da Libertadores, quatro do Campeonato Brasileiro, um da Copa do Brasil, um do Paulistão, um do Mineiro e dois do Carioca.

No Santos, Willlian será o jogador mais velho do elenco. Muitos torcedores, aliás, estão comentando sobre a alta média de idade do time formado para a temporada. Na visão do atacante, porém, isso não é um problema.

"Essa questão de idade aqui no Brasil temos esse preconceito. O Fluminense é uma prova, dentro de campo entregou um grande resultado. É uma oportunidade gigantes vir ao Santos, representar essa camisa, independente da divisão. É uma oportunidade da gente desfrutar de uma grande equipe", contou.

"Toda vez que vinha jogar aqui, eu me via aqui jogando. Está sendo um momento único. Com o planejamento do Santos, a diretoria está sendo bem pontual. É um ambiente leve, uma disputa sadia, que vai ser importante para a competição. Vamos disputar dois campeonatos. O importante vai ser ter um respeito com a decisão do Carille e ter uma disputa interna sadia", finalizou.

Com Willian à disposiçã0, o Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.