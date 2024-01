Veja por que Tomás Rincón foi desfalque no primeiro teste do Santos em 2024

O Santos venceu o Oeste por 2 a 0 neste sábado em jogo-treino realizado na Vila Belmiro. Esse foi o primeiro teste do técnico Fábio Carille, que aproveitou para esboçar a escalação titular. A equipe, porém, teve um desfalque de peso. Trata-se de Tomás Rincón.

O experiente volante ficou de fora do amistoso pois está em transição. O venezuelano está em reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa, sofrida na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, no dia 6 de dezembro de 2023.

Na ocasião, Rincón precisou ser substituído ainda aos 41 minutos do primeiro tempo. O jogo acabou culminando no rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante, aliás, havia sofrido uma contusão na parte posterior da coxa direita no fim de novembro, quando defendia a seleção venezuelana na data Fifa. Com a delciada situação do Peixe no Brasileirão, ele acabou acelerando a sua volta para não perder os últimos jogos.

Agora, portanto, Rincón está em transição e deve voltar a ficar à disposição nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O escolhido para assumir a vaga do venezuelano de 36 anos foi o recém-contratado João Schmidt.

O Santos estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.