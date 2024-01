Vasco abre exposição em sede na Lagoa após desistir de local da fundação

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco abre ao público, hoje (13), exposições na sede náutica, na Lagoa. Uma das salas conta a "Fundação do Vasco", exposição que estava prevista para acontecer no imóvel onde o clube "nasceu".

O que aconteceu

Em uma das salas está a exposição que era para acontecer no Centro Cultural Candido José de Araújo, o Candinho. Foi no endereço em que hoje há um sobrado onde houve a reunião de fundação do Vasco.

No informe sobre o Centro Cultural da Lagoa, o Vasco cita a Ambev e diz que a empresa "disponibilizou recursos para toda a curadoria e equipamentos necessários para as exposições". A situação, porém, teve de ser conversada com a cervejaria.

Originalmente, os recursos tiveram origem em uma campanha voltada ao Candinho. Em setembro de 2021, Vasco e Brahma lançaram a campanha "Candinho - Nossa História Viva". A ação arrecadou cerca de R$ 70 mil para custear a reforma do espaço, aluguel e a curadoria da exposição.

O UOL Apurou que o projeto não foi à frente por causa do aluguel. A reportagem, por outro lado, ouviu de torcedores envolvidos com o aluguel do espaço anteriormente que os valores estavam dentro do que é praticado no mercado.

"A exposição veio para cá neste momento também de reforma. A ideia foi transformar essa sede em um centro cultural, com visita guiada, um tour de quase duas horas que vai começar na garagem dos barcos e vai até o terraço", disse Horacio Junior, Vice-Presidente de Responsabilidade Social e História do Vasco.