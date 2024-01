Torcidas do Ceará brigam e param trânsito em Fortaleza; ninguém foi preso

Duas torcidas organizadas ligadas ao time do Ceará causaram tumulto na tarde deste sábado, 13, na avenida Treze de Maio e no entorno do bairro Benfica, em Fortaleza.

Segundo apurou a reportagem do UOL, as organizadas Cearamor e Mofi (Movimento Organizado Força Independente) se encontraram durante um treino do time no estádio Presidente Vargas.

Dispersão da Polícia por terra e ar

A Polícia Militar foi acionada para dispersar a confusão. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma grande correria entre os torcedores. A polícia tenta conter a situação, e barulhos e estrondos parecidos com tiros e fogos de artifícios assustaram os moradores da região. Aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estavam no local, e acompanharam de cima a movimentação dos envolvidos.

PM se manifesta

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), por volta de 16h deste sábado (13), para uma ocorrência de princípio de tumulto envolvendo torcedores de um time de futebol no bairro Benfica, em Fortaleza.

No momento em que as composições do 6° Batalhão e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza, chegaram ao local, entre as Avenidas da Universidade e 13 de Maio, dispersaram os torcedores.

A situação foi normalizada e resolvida no local, sem que houvesse alguma condução à delegacia"

Vale lembrar

Não é de hoje que existe rivalidade entre as torcidas Cearamor e Mofi (Movimento Organizado Força Independente). De um lado, uma com mais adeptos. Do outro, a torcida que já teve mais influência na arquibancada e tenta tomar o posto de "maior torcida organizada do Ceará".

O que diz os envolvidos

Tentamos contato com as torcidas organizadas, mas até o fechamento desta reportagem, não conseguimos nota sobre o assunto. O espaço segue aberto.