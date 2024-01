Torcida do Bulls vaia diretor morto, e viúva chora durante homenagem; veja

A torcida do Chicago Bulls vaiou quando Jerry Krause foi homenageado durante o intervalo do jogo de ontem contra o Golden State Warriors, fazendo com que a viúva do ex-diretor do time chorasse (assista abaixo).

O que aconteceu

Torcedores vaiaram quando Krause foi exibido no telão do estádio. O Bulls organizou a cerimônia Ring of Honor para homenagear 13 personagens importantes da história da franquia, entre eles Michael Jordan, Scottie Pipen e Krause.

A viúva dele, Thelma, estava presente no United Center e chorou com o ato do público. Imagens da transmissão flagraram a reação da viúva do ex-GM, que foi amparada.

Jerry foi diretor do Bulls entre 1985 e 2003, tendo sido campeão da NBA seis vezes (em 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998). Ele, que também foi eleito duas vezes o executivo do ano da liga, morreu em 2017, aos 77 anos.

No entanto, o ex-GM foi "pintado como vilão" pelo fim da dinastia e rompimento com Jordan. O episódio voltou à tona nos últimos anos pelo documentário The Last Dance, que retrata as intrigas entre eles no último ano do astro no Bulls.

Técnico do Warriors, Steve Kerr detonou as vaias. "É vergonhoso, não acredito. Estou devastado por Thelma. O fãs que vaiaram sabem quem são, pra mim é vergonhoso", declarou o treinador do adversário do Bulls daquela noite, em coletiva.