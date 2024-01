Talisca faz turnê no Brasil como cantor durante férias de time de CR7; veja

Anderson Talisca está aproveitando suas férias do futebol Árabe para se apresentar como cantor de R&B em sua turnê pelo Brasil.

O que aconteceu

O companheiro de Cristiano Ronaldo no do Al-Nassr se apresentou em São Paulo, no último dia 5, e, nesta sexta-feira, em Madureira, no subúrbio do Rio. Spark é a alcunha artística do jogador na carreira musical.

Iniciada em 2020, a carreira busca unificar suas paixões pelo futebol e pela música, destacando que ambos fazem parte da mesma pessoa.

A turnê, fruto de uma colaboração entre a Africanize Party e Spark, incluiu apresentações com diversos estilos musicais, como rap, trap, funk, R&B e afrobeat. Seu último lançamento musical foi o EP "Sou Eu", no final de 2023.

Nas férias anteriores, Talisca já havia viajado ao Brasil para realizar sua turnê, percorrendo estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, incluindo sua cidade-natal, Feira de Santana.

Na Arábia Saudita

Talisca passou por clubes em Portugal (Benfica) e Turquia (Besiktas) antes de se juntar ao Al-Nassr na Arábia Saudita em 2021, onde compartilha o time com estrelas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Alex Telles.