Sport vence Petrolina por 1 a 0 na estreia do Campeonato Pernambucano

O Sport estreou com o pé direito no Campeonato Pernambucano de 2024, neste sábado (13). A equipe comandada por Mariano Soso venceu o Petrolina por 1 a 0, na Arena Pernambuco.

O gol do Leão da Ilha foi marcado pelo atacante Zé Roberto, aos 12 minutos da segunda etapa, via cobrança de pênalti. O centroavante se transferiu recentemente ao clube por empréstimo, válido até o final da temporada.

O Sport foi a campo com: Caíque França; Lucas Ramon, Rafael Thyere, Felipinho e Renzo; Alisson Cassiano, Fabinho e Italo; Alan Ruiz, Romarinho e Zé Roberto.

Com a vitória, o Sport foi para a terceira colocação do Estadual, com os mesmos três pontos que Retrô e Santa Cruz, mas com menor saldo de gols. O Leão é o maior vendedor da história do Campeonato Pernambucano, com 43 taças.

O próximo compromisso do Sport será contra o Retrô, na quarta-feira (17), às 19 horas (de Brasília).