Sob olhares de Augusto Melo, Corinthians faz último trabalho antes de jogo-treino

O Corinthians deu sequência à preparação para a temporada 2024, na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. O treino contou com a presença do presidente Augusto Melo.

Além do mandatário, o diretor de futebol do Alvinegro, Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, foi outro que acompanhou a atividade. A dupla acompanhou o último trabalho do Timão antes do jogo-treino frente ao União São José de Araras, no domingo.

Depois de uma ativação na academia, os jogadores realizaram um aquecimento e um treino com bola no campo 4. Na sequência, o técnico Mano Menezes dividiu o elenco em dois para um treino tático.

Treino de cobranças de falta dos nossos paraguaios! ????? ? Olavo Guerra#VaiCorinthians pic.twitter.com/jKaKW9LYhQ ? Corinthians (@Corinthians) January 13, 2024

Posteriormente, o comandante aplicou uma atividade de bola parada defensiva e ofensiva. Para fechar, alguns jogadores treinaram cobranças de falta.

A estreia do Corinthians na temporada está marcada para o dia 21, às 18h (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena. O Timão também disputará a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão em 2024.