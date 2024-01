Sergio Ramos vira cantor e domina as paradas de sucesso na Espanha; veja

O zagueiro Sergio Ramos está se dando bem no mundo da música.

O que aconteceu

Sergio Ramos concilia a carreira de jogador com a de cantor e faz sucesso principalmente na Espanha.

A música "No me contradigas [Não me contradiga]" está entre as mais tocadas no Youtube Music da Espanha. A canção é uma parceria com Los Yakis.

Aos 37 anos, o zagueiro tem sido titular no Sevilla. O clube é o 16º colocado e briga contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.