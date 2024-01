Sem traçar data-limite para reforços, Corinthians deve começar o Paulista com elenco incompleto

Novo presidente do Corinthians, Augusto Melo esbanjou otimismo e traçou planos ousados no começo de sua gestão. Um deles era ter o elenco completo já para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. A menos de dez dias do jogo, o dirigente já sabe que isso não deve acontecer.

A diretoria alvinegra tentou agir rápido e movimentou o mercado antes mesmo do fim de 2023. Ao lado de Rubão, o diretor de futebol do clube, Augusto Melo mirava Gabigol e negociou com diversos outros nomes.

Até o momento, quatro reforços chegaram e dois estão encaminhados. Os anunciados foram: Raniele, Hugo, Rodrigo Garro e Diego Palacios. O time também está próximo dos zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique. E não para por aí.

A ideia da nova gestão é trazer entre "três a cinco jogadores" para fechar o plantel. A negociação por Gabigol melou, mas ainda há outros nomes no páreo, como os atacantes Borré e Luiz Henrique, e o meio-campista Caio Alexandre.

Com prazo curto, a diretoria sabe que não terá todo mundo à disposição no próximo dia 21, quando está agendada a estreia da equipe no Estadual, diante do Guarani, na Neo Química Arena. Os dirigentes, porém, não veem isso como um problema.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a gestão já admite a ideia de ter o elenco incompleto no início desta temporada e deve estender a montagem do plantel para além do início do Paulistão. O objetivo é não se precipitar e acertar nos nomes escolhidos para compor o grupo de Mano Menezes.

Más lembranças do passado

O Corinthians já vivenciou situação semelhante em um passado recente. Em 2014, o clube também iniciou o torneio estadual sem o elenco completo e acabou sendo eliminado na primeira fase do Paulistão. E curiosidade: o treinador também era Mano.

Essa foi a única vez que o Timão não se classificou para o mata-mata da competição desde então. O clube espera não repetir o feito neste ano, logo no começo do mandato de Augusto Melo. O time ocupa o Grupo C, ao lado de Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol, e busca seu 31º título estadual - o último foi em 2019.