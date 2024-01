Seleção Pré-Olímpica fará jogo-treino neste domingo como preparação para torneio na Venezuela

Neste domingo, a Seleção Pré-Olímpica fará um jogo-treino, às 10:00 (de Brasília), contra o Boavista Sport Club na Granja Comary. A atividade faz parte da preparação da equipe brasileira para o Torneio Pré-Olímpico na Venezuela. O jogo terá dois tempos de 45 minutos.

Na tarde deste sábado, os jogadores participaram de treinos em dois grupos distintos. Inicialmente, os atletas realizaram atividades físicas na academia do Centro de Treinamento e posteriormente dirigiram-se ao campo, onde o técnico Ramon Menezes focou no aprimoramento do posicionamento da equipe.

A Seleção Pré-Olímpica estreia na competição contra a Bolívia no dia 23 de janeiro. Em seguida, terá confrontos contra a Colômbia no dia 26, Equador no dia 29 e encerra a fase de grupos diante da Venezuela em 1º de fevereiro.