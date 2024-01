São Paulo: trio ganha sobrevida em meio à 'batalha' para conquistar Carpini

A mudança de Dorival Júnior para Thiago Carpini no comando técnico do São Paulo pode alterar os futuros de Luan, Gabriel Neves e Jhegson Méndez na equipe.

Mais uma chance?

Os três volantes tiveram um 2023 bastante instável e eram considerados negociáveis no início da janela, mas a diretoria do Tricolor congelou qualquer tipo de decisão assim que acertou com o novo treinador.

Luan é o caso mais emblemático, já que ele não fazia parte dos planos de Dorival Júnior e sua saída era vista como "muito provável" internamente — o jogador chegou a negociar um empréstimo ao Vitória, recém-promovido à Série A.

Gabriel Neves também recebeu sondagens. O uruguaio foi elogiado por Carlos Tévez, ex-atacante do Corinthians que hoje treina o Independiente, e não era tratado como fundamental para 2024.

Jhegson Méndez era outro sem grandes projeções. O equatoriano não engatou uma sequência de jogos no ano passado e tinha cada vez menos espaço com o agora antigo treinador.

As contratações dos também volantes Luiz Gustavo e Bobadilla dificultaram ainda mais a vida dos três. Com Pablo Maia titular incontestável do elenco, os cinco batalham, teoricamente, por uma única vaga no meio de campo.

A ideia atual, no entanto, é esperar uma avaliação da nova comissão técnica. Carpini e sua equipe iniciam o trabalho hoje no CT da Barra Funda e terão a próxima semana para redefinir quem está nos planos.

Com ou sem o trio completo, o São Paulo estreia na temporada no dia 20 (sábado), contra o Santo André, a partir das 20h (de Brasília).