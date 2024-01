Richarlison diz que terapia o ajudou a reencontrar felicidade

O atacante Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, disse, em entrevista à ESPN Brasil, que precisou vencer o preconceito com psicólogos para buscar ajuda e reencontrar a felicidade fora dos gramados e a boa fase em campo.

O que aconteceu

O jogador admitiu que atravessou uma fase difícil antes da terapia. Richarlison contou que só saía de casa - contra a vontade - para treinar.

Richarlison explicou que via a terapia como algo para "doidos" e "loucos". A visão era compartilhada por alguns de seus familiares e conterrâneos.

Na opinião do atacante, a terapia o ajudou a reencontrar a esperança e alegria. O atleta entende que isso é mais importante que a boa fase dentro de campo.

Cinco gols nos últimos seis jogos. Hoje titular do Tottenham e vivendo grande momento, Richarlison ficou praticamente três meses sem marcar - entre 16 de setembro e 10 de dezembro.

Atacante busca recuperar prestígio na seleção. Titular com Tite na Copa do Mundo de 2022, o camisa 9 marcou três gols na competição. Ele seguiu no comando do ataque com Fernando Diniz, mas perdeu espaço e ficou fora da última convocação.