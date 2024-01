Recuperado, Rony pode aproveitar ausência de Endrick para iniciar 2024 como titular do Palmeiras

A temporada de 2023 não foi das melhores para o atacante Rony, no Palmeiras. O jogador sofreu com lesões no antebraço e perdeu a titularidade na equipe treinada por Abel Ferreira. No entanto, com a ausência de Endrick na Supercopa do Brasil e nas rodadas inicias do Paulistão, o camisa 10 pode retornar ao time.

Artilheiro do Verdão em 2022, o atleta de 28 anos terminou o ano passado com uma cirurgia no braço direito, fraturado após choque com o goleiro Jori, do América-MG, em novembro. A contusão foi a mesma sofrida pelo jogador na final do Campeonato Paulista de 2023. Na ocasião, ele ficou afastado por cerca de um mês.

Desta vez, Rony perdeu menos jogos durante seu processo de recuperação, já que o Brasileirão já se arrastava para os momentos finais. Após o período de férias, o atacante volta aos trabalhos recuperado e com boa oportunidade de voltar ao time titular.

Centroavante principal do Palmeiras por boa parte da temporada, Rony perdeu espaço na equipe devido à queda de rendimento e à ascensão de Endrick. Assim, o camisa 10 amargou o mudou de status dentro do elenco, passando a ser uma opção no banco de reservas. Em 2023, foram 59 partidas (47 como titular), com 14 gols e sete assistências.

As concorrências de Rony no ataque do Palmeiras

Mesmo saindo do onze inicial do Verdão, Rony não deixou de ser um nome de confiança de Abel dentro do elenco. Com isso, ele larga na frente em relação ao reforço Bruno Rodrigues, por exemplo, na disputa por uma vaga no comando do ataque.

Por outro lado, Flaco López é outro atleta que tem o gosto do treinador português e acirra a concorrência por um lugar no time titular. A tendência é que um dos dois atacantes se juntem a Breno Lopes no setor ofensivo alviverde.

Assim como o restante do elenco do Palmeiras, Rony se prepara para o início da temporada de 2024. A estreia no Campeonato Paulista será no próximo dia 21, contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Antes disso, o Verdão tem dois jogos-treino confirmados para o próximo sábado, diante de Suzano, a partir das 10h, e São Caetano, às 16h. Ambos os duelos acontecem na Academia de Futebol.