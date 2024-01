Real Madrid x Barcelona: veja informações e onde assistir à decisão da Supercopa da Espanha

Neste domingo, às 16h (de Brasília), um dos maiores clássicos do mundo ganhará mais um capítulo. Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no Al-Awwal Stadium, na Arábia Saudita, para jogo válido pela final da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, plataforma de streaming.

Para chegar à final, o clube de Madri precisou vencer o Atlético de Madrid nas semifinais. Em um jogo dramático, resolvido na prorrogação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu por 5 a 3.

O Barcelona teve a vida um pouco mais fácil. Na semifinal, a equipe catalã venceu o Osasuna por 2 a 0.

As equipes foram protagonistas da última decisão da Supercopa da Espanha também. Na ocasião, a equipe comandada por Xavi levou a melhor e ganhou de 3 a 1. Gavi, Lewandowski e Pedri fizeram os gols do Barça.

A torcida do Barcelona ganhou uma péssima notícia na última sexta-feira. O clube emitiu uma nota dizendo que o brasileiro Raphinha sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e está fora da final. Além do atacante, o goleiro ter Stegen e o meia Gavi são desfalques. O lateral Marcos Alonso é dúvida.

O Real Madrid tem quatro desfalques certos para a partida: Thibaut Courtois, Éder Militão, David Alaba e Lucas Vázquez.