Quarteto não participa de jogo-treino e realiza trabalho para controle de carga

Já sob comando de Thiago Carpini, o São Paulo teve o primeiro jogo-treino em 2024, com vitória sobre São Bernardo por 3 a 1. Arboleda, Rafinha, Michel Araújo e Moreira não participaram do teste deste sábado.

O quarteto realizou um trabalho de controle de carga. Dessa forma, os jogadores seguiram um cronograma individual.

Rodrigo Nestor, por sua vez, segue no processo de retomada com fisioterapia, alternando trabalhos no REFFIS Plus e no gramado. O herói da Copa do Brasil se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Os gols do Tricolor na vitória sobre o São Bernardo no jogo-treino de hoje! ?? Galoppo

?? Wellington Rato

?? Juan#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/j6qk0YKkeT ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 13, 2024

Arboleda, Rafinha, Michel Araújo, Moreira e Nestor irão ao CT neste domingo. O restante do elenco, por outro lado, ganhou folga e se reapresenta na segunda.

Com Carpini, o São Paulo se prepara para o primeiro confronto oficial da temporada. O Tricolor encara o Santo André, no próximo dia 20, pela primeira rodada do Paulistão, às 20h (de Brasília), no MorumBIS.