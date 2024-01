Palmeiras vence Sport de virada e pega o Aster na terceira fase da Copinha

O Palmeiras segue firma na luta pelo tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, o Verdão bateu o Sport de virada, por 3 a 1, na Arena Barueri. Os gols do Alviverde foram marcados por Thalys, Luighi e Allan, enquanto Marcelo Henrique descontou para o time pernambucano.

Com o triunfo, o Palmeiras avançou para a terceira fase da Copinha, deixando o Sport para trás. Agora, as Crias da Academia terão pela frente o Aster Itaquá, que bateu o Oeste por 1 a 0, na próxima segunda-feira. O horário do confronto ainda será confirmado.

O Aster Itaquá é estreante na Copinha e, com a classificação para a terceira fase, igualou a melhor campanha de um time da região do Alto Tietê na maior competição de base do país.

O jogo

O Palmeiras começou a partida pressionando o Sport, visto que desejava abrir o placar logo no início. No entanto, a marcação do time pernambucano estava bem encaixada e dificilmente deu espaços para o Palestra Itália nos primeiros 20 minutos.

Já aos 25 minutos, os Crias da Academia quase abriram o marcador. Estêvão cobrou falta e Vitor Reis escorou para o meio da área. Léo subiu mais alto que a zaga do Leão do Norte e cabeceou, mas a bola subiu demais e foi para fora.

Mas quem de fato inaugurou o placar foi o Sport. O goleiro Aranha foi tentar dar um chutão, mas saiu jogando errado e o ataque dos visitantes pressionou. A bola sobrou nos pés de Marcelo Henrique, que deu um toquinho por cobertura para fazer um golaço.

Mas aos 36 minutos, o Verdão conseguiu o empate na bola parada. Após cobrança de escanteio, Thalys deu uma casquinha na bola e acabou com qualquer chance de defesa do goleiro: 1 a 1.

Com 22 minutos do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu a virada. Estêvão fez boa jogada e cruzou na grande área. Luighi se infiltrou e apenas deu um toquinho para virar para o Verdão: 2 a 1.

Já nos acréscimos, o Alviverde conseguiu fechar o marcador. Depois de cobrança de lateral, a bola sobrou na grande área e ficou com Allan. O jogador finalizou rasteiro para fazer o terceiro do Palmeiras.