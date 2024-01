Palmeiras supera trapalhada do goleiro e elimina Sport de virada na Copinha

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras levou um susto após uma trapalhada do goleiro Aranha, mas mostrou poder de reação, venceu o Sport de virada por 3 a 1 na Arena Barueri e se garantiu na terceira fase da Copinha.

Thalys, Luighi e Allan balançaram as redes e garantiram o Verdão entre os times sobreviventes ao título — antes disto, Marcelo Henrique havia aberto o placar para os pernambucanos, que se despedem do torneio com a derrota.

O Palmeiras encara o Aster na terceira fase da Copinha. A equipe de Itaquaquecetuba liderou o Grupo 23 e tomou apenas um gol nos quatro jogos que fez no torneio.

Como foi o jogo

O início do 1° tempo teve trocação. O Palmeiras quase abriu o placar logo aos 2 minutos com Thalys, mas o Sport respondeu com os atacantes Marcelo Henrique e Gilwagner pouco tempo depois.

Aranha erra, e Marcelo Henrique não perdoa. O camisa 9 da equipe pernambucana balançou as redes, de fato, aos 25 minutos após uma trapalhada do goleiro alviverde: Aranha errou um chutão após bola dividida pelo alto e viu a bola sobrar para Marcelo Henrique, que tocou de cobertura e murchou a Arena Barueri: 1 a 0.

Artilheiro empata. Os atuais campeões insistiram nas bolas paradas e não demoraram para igualar o marcador: em cobrança de escanteio venenosa da joia Estevão, o atacante Thalys se antecipou e cabeceou para o fundo do gol de Davi: 1 a 1.

Thalys, do Palmeiras, celebra gol sobre o Sport em jogo da Copinha Imagem: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF

Estevão aparece e consagra Luighi. O Palmeiras virou já na casa dos 22 minutos do 2° tempo com direito a brilho de Estevão. O camisa 10 recebeu na ponta direita, puxou para o meio e deu um cruzamento açucarado para Luighi, que se esticou e enlouqueceu a Arena Barueri: 2 a 1.

Allan aniquila. O Verdão tirou qualquer hipótese de empate do Sport já nos acréscimos. Allan, que saiu do banco de reservas, aproveitou a sobra dentro da grande área, limpou os defensores e decretou a classificação paulista: 3 a 1.