Chelsea quer Estevão para não repetir fiasco em negociação por Endrick

O Chelsea está muito interessado na contratação de Estevão, meia-atacante de 16 anos do Palmeiras, e não quer cometer o mesmo erro que lhe fez perder Endrick para o Real Madrid.

O que aconteceu

O UOL apurou que o clube inglês quer fechar o negócio para não perder outra promessa do Palmeiras para um rival europeu. O Chelsea esteve próximo de contratar Endrick, apresentou até a casa que o atleta moraria em Londres, mas recuou quando soube dos valores envolvidos na transferência por um atacante, que na época, também tinha 16 anos.

Estevão é considerado por muitas pessoas de dentro do Palmeiras com potencial de uma estrela mundial. A reportagem também soube que o jovem é avaliado com potencial de evolução maior em relação a outros jovens da sua idade, e por isso já chama a atenção do futebol europeu.

Destaque da Copinha pelo Palmeiras. A competição permite atletas de 15 até 21 anos completados em 2023, e Estevão — com apenas 16 anos — é um dos principais jogadores da Copa São Paulo. Ele tem quatro gols marcados em três partidas disputadas.

O Palmeiras não tem pressa para negociar o jogador. O Alviverde pretende fazer a mesma operação que fez com Endrick, com uma venda do jovem quando ele ainda é menor de idade, mas com a liberação apenas aos 18 anos.

A pedida do momento é a multa rescisória, que é de 60 milhões de euros, o que significa quase R$ 320 milhões na cotação atual. Desse total, o Verdão tem 70%, com os outros 30% na mão da família do atleta.

Chelsea pode esbarrar em 'sonho' pelo Barcelona

Estevão quer o Barcelona. Em outubro, o jovem deu entrevista ao Mundo Deportivo e revelou qual é o seu maior sonho: "Jogar no Barcelona, que é um dos melhores clubes do mundo. Nasci vendo Neymar, Messi e Suárez no Barcelona e é esse o sonho que tenho".

O Barça ainda atravessa problemas financeiros, e o bom relacionamento com André Cury, empresário do atleta, é a 'carta na manga' para diminuir o valor da contratação — como foi com a negociação de Vitor Roque.

PSG, Manchester City, Manchester United e Arsenal também têm interesse em Estevão e estão no páreo.

