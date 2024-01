Palmeiras encontra filho de Vagner Love 21 anos depois de revelar o pai

Palmeiras e Sport se enfrentam hoje (13), pela segunda fase da Copinha, e o Alviverde terá pela frente o atacante Enzo Vagner, filho do "cria" Vagner Love, hoje no Atlético-GO.

O que aconteceu

Enzo é um dos destaques da base do Sport. O atacante de 17 anos assinou seu primeiro contrato profissional no ano passado, válido até o final de 2025.

O camisa 20 tem dois jogos nesta Copinha e ainda não balançou a rede. Ele foi titular no último jogo do Sport pela fase de grupos.

Agora ele enfrenta o time que revelou seu pai na Copa São Paulo de 2003. Vagner Love foi eleito o melhor jogador daquela edição e foi vice-campeão.

Bom desempenho levou Vagner Love ao profissional do Palmeiras e à disputa da Série B. Ele terminou a competição com 19 gols em 28 partidas disputadas.

Love foi vendido ao CSKA, da Rússia, em 2004 e voltou ao Alviverde em 2009. Ele disputou 12 jogos, marcou cinco vezes e na sequência se transferiu para o Flamengo.

Passagem pelo Palmeiras rendeu apelido

O atacante se tornou Vagner Love, o "Artilheiro do Amor" após levar uma mulher para a concentração do Palmeiras durante a Copinha de 2003. O jogador quase foi dispensado do clube pelo episódio.

Hoje em dia é bom, é legal, mas demorou um tempo para eu aceitar o apelido. No começo não queria, porque era uma coisa errada que eu tinha feito, né? Mas acabou que algumas pessoas falaram: 'cara, vê bem, não tem nenhum jogador chamado Love no futebol, é uma coisa diferente e tal'. Passou um tempo e falei: 'vou assumir', porque todo mundo já estava me chamando de Vagner Love mesmo, então segui com esse nome

Vagner Love