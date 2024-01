Palmeiras anuncia renovação de Amanda Gutierres e mais cinco atacantes para a temporada

Na tarde deste sábado, o Palmeiras oficializou a renovação de contrato de seis atacantes do time feminino principal. Amanda Gutierres, Letícia, Dudinha, Chú Santos, Yamila Rodrígues e Bianca Gomes estenderam seus respectivos vínculos com o Verdão e ficam no clube para a temporada 2024.

Amanda Gutierres foi um dos destaques do Palmeiras na última temporada A atacante balançou as redes 26 vezes em 34 partidas e, por conta disso, foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira feminina principal.

A jogadora, inclusive, fez mais que 24 gols e se tornou a maior artilheira do Alviverde em uma única temporada, ultrapassando a marca que anteriormente era de Bia Zaneratto. Gutierres chegou ao Brasil no início de 2023 e veio do Bordeaux, da França.

Indo para seu segundo ano no Palmeiras, Letícia também teve bons números com a equipe na última temporada. A atleta marcou 15 gols em 32 jogos e foi a vice-artilheira do time na disputa do Paulista feminino, com seis tentos.

Sábado com novidade! As atacantes Amanda Gutierres, Yamila Rodríguez, Bianca, Dudinha, Chú Santos e Letícia renovaram seus contratos e seguirão ostentando a fibra alviverde em 2024. Bora para mais uma temporada, Palestrinas!

Dudinha, por sua vez, é uma das crias da Academia e tem 18 anos, sendo a jogadora mais jovem do elenco palestrino. No ano que passou, a atacante foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira feminina sub-20 depois de acumular boas atuações.

Yamila Rodrígues foi mais uma das jogadoras que chegou ao Palmeiras em 2023 e ficará por mais uma temporada na equipe. A argentina, que veio do Boca Juniors, fez temporada de adaptação ao futebol brasileiro e contribuiu com cinco gols, distribuindo também cinco assistências.

Para fechar as renovações no ataque, Bianca Gomes e Chú Santos foram mais duas atletas a renovarem com o Verdão. Aos 33 anos, Bianca fez parte do primeiro título da modalidade após a reativação: a Copa Paulista 2019. Já Chú, multicampeã na carreira, tem 50 jogos e nove gols pelo clube.