Nice perde para o Rennes e desperdiça chance de colar no líder PSG no Francês

Neste sábado, a 18ª rodada do Campeonato Francês ganhou sequência. O Nice visitou o Rennes, mas perdeu por 2 a 0 no Roazhon Park. Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados por Bourigeaud e Kalimuendo.

Com o revés, o Nice desperdiçou a oportunidade de se aproximar do líder Paris Saint-Germain e pode ver o time da capital francesa abrir uma vantagem ainda maior em caso de vitória contra o Lens. O Nice figura na vice-liderança, com 35 pontos - cinco abaixo do PSG. Já o Rennes se manteve em 10º, alcançando os 22 pontos.

Agora, as duas equipes deixam de lado a Ligue 1 por um momento e passam a focar na Copa da França. O Rennes não terá vida fácil na segunda rodada: encara o Olympique de Marselha no próximo domingo (21), em casa, às 17h05 (de Brasília).

O Nice, por outro lado, entra em campo um dia antes do Rennes. Também na segunda rodada, a equipe mede forças contra o Bordeaux no próximo sábado (20), às 13h30, no estádio Matmut Atlantique.

O jogo

Com 15 minutos de jogo, o Rennes assustou o Nice pela primeira vez. Após bom cruzamento de Terrier, a bola passou por todo mundo e Bourigeaud chegou para finalizar de primeira.

Aos 29 minutos da primeira etapa, o Rennes conseguiu um pênalti. O ataque da equipe cabeceou depois de batida de escanteio e a bola tocou na mão de Rosario. O juiz foi ao VAR e marcou a penalidade. Na cobrança, Bourigeaud cobrou no canto esquerdo e não desperdiçou.

No segundo tempo, o Rennes ampliou com nove minutos de jogo. Le Fée achou boa enfiada de bola para Kalimuendo. O camisa 9 chutou e o goleiro Bulka até chegou a tocar na bola, mas não deu: 2 a 0 no placar.