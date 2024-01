Newcastle x City: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Manchester City visita o Newcastle, hoje (13), às 14h30 (de Brasília) no Estádio St James' Park, em Newcastle. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogos de Hoje: veja agenda completa do dia e onde assistir

A partida tem transmissão da ESPN (TV fechada). O Placar UOL também acompanha o confronto em tempo real.

O Newcastle tem oscilado no campeonato: são nove vitórias, nove derrotas e dois empates, totalizando 29 pontos.

Já o Manchester City é o terceiro colocado, com um jogo a menos. O time tem 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

No histórico do confronto, o City leva a melhor. São 190 jogos com 76 vitórias do Manchester, 73 do Newcastle e 41 empates.

Newcastle x Manchester City - Campeonato Inglês

Local: Estádio St James' Park, em Newcastle, na Inglaterra

Data e Hora: 9 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN