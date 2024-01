Mercado: Corinthians distante de Caio Alexandre, e River mira palmeirense

O noticiário de hoje do Mercado da Bola teve o meia Caio Alexandre ficando mais distante do Corinthians, o River Plate demonstrando interesse em um atacante argentino do Palmeiras e mais. Confira.

Destaques do Dia

Pedida alta por Caio Alexandre: O Corinthians ouviu do Fortaleza que o meio-campista vale R$ 32 milhões (6 mi de euros) e o negócio esfriou. Com isso, o jogador fica mais próximo de reforçar o Bahia, que ofereceu R$ 26 milhões (5 mi de euros).

River mira Flaco López: O diretor esportivo Enzo Francescoli afirmou em entrevista que o River Plate tem interesse na contratação do atacante palmeirense "faz tempo". O time está em busca de novos centroavantes.

Mais notícias do Mercado

Félix Torres desembarca em São Paulo: Após novela, o zagueiro equatoriano chegou no Brasil para assinar com o Corinthians.

Fortaleza anuncia goleiro Santos. O Leão do Pici oficializou a contratação do jogador, que estava no Flamengo. Ele assinou contrato até dezembro de 2026.

Cristiane se despede do Santos e fica mais perto do Flamengo. A atacante de 38 anos anunciou a rescisão do contrato com o Peixe e está livre para assinar com o Rubro-Negro.