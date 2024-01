Luighi celebra gol em vitória do Palmeiras e Allan destaca importância de apoio aos mais novos na Copinha

O Palmeiras segue firma na luta pelo tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, o Verdão bateu o Sport de virada, por 3 a 1, na Arena Barueri. Os gols do Alviverde foram marcados por Thalys, Luighi e Allan, enquanto Marcelo Henrique descontou para o time pernambucano.

Após o confronto, o atacante Luighi celebrou a primeira vez como titular na competição e comemorou muito o gol, além de ter exaltado o apoio dos torcedores.

"Queria agradecer a Deus pelo gol. Queria destacar o trabalho da fisioterapia e dos doutores, porque sem eles eu não poderia estar aqui. O trabalho do Lucas também, que é um excelente treinador. Muito feliz pelo gol e por essa torcida maravilhosa estar sempre nos apoiando", declarou o atacante à CazéTV.

Luighi, por sua vez, exaltou a força do Palmeiras na competição e disse que a equipe nunca desiste de seus objetivos. Além disso, o atacante também falou sobre a importância de apoiar os companheiros de equipe mais novos.

"É sempre maravilhoso fazer gol, ainda mais com essa torcida maravilhosa. Só tenho a agradecer a Deus por estar vivendo tudo isso e é isso. Aqui é Palmeiras e vamos sempre lutar até o último minuto. E temos que abraçar os mais novos, aqueles que estão chegando agora", afirmou Allan.

O atacante completou convocando a torcida alviverde para assistir aos jogos in loco: "Podem vir no estádio, porque vamos dar o nosso máximo para trazer a vitória e trazer alegria para vocês".

Com o triunfo, o Palmeiras avançou para a terceira fase da Copinha, deixando o Sport para trás. Agora, as Crias da Academia terão pela frente o Aster Itaquá, que bateu o Oeste por 1 a 0, na próxima segunda-feira. O horário do confronto ainda será confirmado.