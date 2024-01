Leandro analisa classificação do São Paulo na Copinha e revela idolatria por Rogério Ceni: "Me inspiro"

O São Paulo se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória nos pênaltis sobre o Ceará nesta sexta-feira. O goleiro Leandro, um dos heróis da classificação, analisou o duelo e revelou quem são seus ídolos no futebol.

Leandro foi essencial para a vitória do Tricolor Paulista nos pênaltis. O goleiro defendeu a segunda cobrança do Ceará e colocou o São Paulo na frente logo no início da disputa. Apesar da classificação, o jovem apontou algumas dificuldades da equipe durante o jogo.

"Foi um jogo complicado, o Ceará complicou muito o nosso jogo, é uma equipe muito forte. Inclusive queria dar os parabéns para a equipe do Ceará, infelizmente a classificação deles não veio, mas estão de parabéns. Tivemos muitas dificuldades de trabalhar a bola, um jogo nervoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos a classificação, agora é comemorar, mas amanhã já tem que concentrar, porque domingo tem outro jogo", avaliou.

? De quem marcou o gol e de quem fechou o gol#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/oMPj04irwa ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 13, 2024

O jogador ganhou destaque nas categorias de base do São Paulo por seguir os passos de Rogério Ceni e ser um bom batedor de faltas. Leandro revelou que se inspira no ex-goleiro.

"Rogério Ceni, um cara que é mais que ídolo no São Paulo. Tem uma história importantíssima tanto em gols quanto em defesas e títulos. É um cara que me inspiro bastante. Na época em que ele era treinador do profissional eu cheguei a ficar um pouco lá treinando com ele e minha admiração por ele cresceu ainda mais. Com certeza, é o Rogério Ceni e o Zetti, que está próximo da gente lá tem Cotia também", disse.

Agora, o São Paulo terá pela frente a Ferroviária em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copinha. A equipe do interior paulista chegou à terceira fase com uma vitória por 3 a 2 sobre o Gama nesta sexta-feira.