Jogador do Vasco é atingido por garrafa d'água após eliminação na Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia Lucas Eduardo, do sub-20 do Vasco, foi atingido por uma garrafa de água após a eliminação do time na Copa São Paulo.

O que aconteceu

A equipe de São Januário perdeu por 4 a 1 para o Vitória e deu adeus à competição na segunda fase.

Lucas concedia uma entrevista ao SporTV quando foi atingido. Ao fundo, é possível ouvir parte da torcida protestando contra o time.

A entrevista foi interrompida após o ato. "Vou voltar com você [no estúdio]. A torcida do Vasco não está contribuindo, está jogando coisas. Está fazendo feio. Agradeço ao Lucas, mas vamos encerrar", disse a repórter.

Antes de ser atingido, Lucas falava sobre a derrota para o Vitória. "Hoje, realmente, não foi nosso dia. A gente até começou bem, mas depois começou a perder muitos duelos".

O Vasco vai voltar ao Rio de Janeiro e a alguns jogadores do sub-20 vão atuar no Carioca, enquanto o elenco principal está em pré-temporada em Punta Del Este, no Uruguai.