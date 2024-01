João Schmidt vê elenco "com fome" para recolocar o Santos na Série A do Brasileirão

O Santos tenta voltar a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Para isso, a diretoria montou praticamente um elenco novo. Um dos contratados para fazer parte dessa reconstrução é João Schmidt.

O meio-campista foi apresentado e destacou as suas primeiras impressões no Peixe. Na sua visão, o elenco está com muita vontade para conquistar bons resultados e devolver o clube para a elite do futebol brasileiro.

"Acompanhava de longe. Não sabia como estava o ambiente. A visão fica diferente. Hoje estar presente no clube gigante, que se encontra no momento mais difícil da história. Vejo nos treinos todos com fome, com coragem para voltar para a Série A. Recolocar o time de onde nunca deveria ter saído. Isso vemos nos treinamentos e conversas com cada um", contou.

João estava no Kawasaki Frontale, do Japão, desde 2021. Ao todo, disputou 109 jogos pelo time asiático, sendo 82 como titular, e marcou cinco gols. Antes, ele passou pelo Nagoya Grampus, também do Japão.

O atleta de 3o anos foi revelado nas categorias de base do São Paulo. O volante esteve em campo em 70 compromissos com a camisa tricolor, sendo que balançou as redes duas vezes.

O Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no próximo dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.