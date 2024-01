Corinthians: Hugo conta com ajuda de ex-colegas para superar timidez

O lateral esquerdo Hugo enfim foi apresentado como reforço do Corinthians ontem (12). O jogador revelou estar realizando um sonho, mas não conseguiu esconder sua timidez — algo que o prejudica no processo de adaptação ao novo clube.

Para superar o hábito de falar pouco, o atleta tem contado com o auxílio de antigos e novos companheiros. Ele disse que conversou com Bruno Melo, ex-colega de Goiás, antes de vir para o Timão.

O ala ainda escutou dicas de Caetano, com quem também atuou no Esmeraldino e agora volta a dividir vestiário pelo Corinthians. Outro que o acolheu foi o goleiro Cássio, capitão e um dos maiores ídolos do Corinthians.

"Joguei com o Bruno Melo no Goiás e ele já me falou algumas coisas. Fui muito bem recebido pelo Cássio. O Caetano também tem me ajudado muito na adaptação, já tinha jogado com ele também. Tudo isso é muito importante", disse o novo reforço do Timão.

Natural de Arapiraca-AL, Hugo foi contratado ainda na gestão do antigo presidente Duilio Monteiro Alves, mas teve aval do técnico Mano Menezes. Nos primeiros testes do treinador nesta pré-temporada, o jogador apareceu entre os titulares.

O atleta defendeu o Jaciobá, ABC, CRB e Goiás antes de chegar no Corinthians e enxerga o time do Parque São Jorge como a grande oportunidade da carreira. Ele se define como um lateral "equilibrado" e enfrentará a concorrência do equatoriano Diego Palacios, outra contratação para 2024, que tem preferência pelo ataque.

Na última temporada, pela equipe goiana, foram quatro assistências e um golaço marcado contra o São Paulo em 41 partidas disputadas.

Além de Hugo e Palacios, o Corinthians já anunciou dois reforços para este ano: o volante Raniele e o meio-campista argentino Rodrigo Garro. O clube também está perto de fechar com os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique.