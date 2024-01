Goleiro do Palmeiras se atrapalha e entrega gol para o Sport; veja

O goleiro Aranha, do Palmeiras, falhou feio no gol do Sport na vitória por 3 a 1 na segunda fase da Copinha, neste sábado (13), na Arena Barueri. Marcelo Henrique aproveitou o erro e abriu o placar (assista abaixo). Thalys, Luighi e Allan viraram o jogo para o atual campeão, que avançou à terceira fase.

O que aconteceu

Aranha saiu da área, furou a tentativa de dar um chutão e deixou a bola na boa para os jogadores do Sport. Marcelo Henrique aproveitou o vacilo e deu um tapa com categoria por cima do goleiro do Palmeiras.

Curiosidade: Aranha é ex-jogador do Sport e chegou ao Palmeiras após brilhar na base do time pernambucano contra a equipe paulista. No ano passado, o goleiro de Paudalho (PE) foi campeão da Copa São Paulo com o Verdão.

O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo com Thalys, virou na etapa final com Luighi e fechou a conta no fim com Allan. O Alviverde enfrenta o Aster na terceira fase da Copinha, valendo vaga nas oitavas de final.

Confira a falha de Aranha, goleiro do Palmeiras