Goiás anuncia contratação de atacante com passagem pelo futebol japonês

Neste sábado, o Goiás anunciou a contratação do atacante Paulo Baya, de 24 anos, para a temporada 2024. O atleta chega ao clube goiano após defender a Ponte Preta na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

No currículo, além da Macaca, o jogador tem passagens por outros times, como Avaí e Ventforet Kofu, do Japão.

Já foram anunciados também outros reforços, como o lateral-direito Weverton, os volantes Wellington, Juninho, Edson Felipe e o meio-campista paraguaio Iván Torres, além do treinador Zé Ricardo e Agnello Gonçalves, executivo de futebol.

O Goiás estreia na temporada na próxima quinta-feira, diante do Goiânia, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Goiano. A bola rola às 20:30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro.