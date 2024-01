Fortaleza oficializa a contratação do goleiro Santos, ex-Flamengo

Em busca de reforçar o elenco, o Fortaleza oficializou a contratação do goleiro Santos, que estava no Flamengo, hoje (13). O jogador assinou contrato até dezembro de 2026.

Para contar com ele, o Leão do Pici desembolsará 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões), valor que será pago em duas parcelas: a primeira em 2024 e a outra em 2025. Ainda existe a possibilidade de um bônus de US$ 300 mil (R$1,4 milhão).

Revelado pelo Athletico-PR, Santos marcou história no clube, conquistando duas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e quatro Paranaenses. Por conta do desempenho, rumou para o Flamengo em 2022.

Aniversário é do Vojvoda e quem ganha o presente somos todos nós! ? SEJA BEM-VINDO, SANTOS! ?

Em sua primeira temporada, o goleiro logo se firmou como titular e foi peça fundamental para os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2023, porém, ele perdeu espaço e acabou na reserva.

Na Seleção Brasileira, Santos participou da conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Pelo Fortaleza, o jogador, de 33 anos, busca recuperar o bom desempenho.

De olho em voos maiores, o Fortaleza contratou três reforços (Moisés, Luquinhas e Santos). No ano, os comandados de Vojvoda disputam o Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão.