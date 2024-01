Flamengo vence Náutico e é o último carioca ainda vivo na Copinha

Do UOL, em São Paulo

Mesmo bastante desfalcado e com um sufoco no fim, o Flamengo venceu o Náutico por 1 a 0 atuando em Osasco e avançou para a terceira fase da Copinha. O rubro-negro é o único carioca vivo no torneio.

Welinton, já nos acréscimos do 1° tempo, marcou o único gol da partida. O resultado elimina o time pernambucano da competição.

Na próxima fase, o Flamengo reencontrará o São José-RS. Os dois fizeram parte do Grupo 19 da Copinha, e os cariocas venceram o duelo por 2 a 1.

Como foi o jogo

Fla tenta, Náutico segura. O duelo começou quase que como um jogo de ataque contra defesa e com uma enxurrada de cruzamentos, mas os pernambucanos conseguiram barrar o ímpeto do adversário com organização defensiva — e até chegaram a agredir em contra-ataques.

Vinicinho fora. Um dos destaques do Náutico precisou deixar o gramado na casa dos 22 minutos. O motivo? Uma contusão no joelho. Vinicinho pisou em falso, saiu de campo carregado e foi flagrado chorando antes de entrar nos vestiários do Estádio José Liberatti.

Milagre antecede gol carioca. O Flamengo abriu o placar nos acréscimos da etapa inicial em um lance, no mínimo, inusitado. João Victor Alves recebeu lançamento e escorou para Carbone, que obrigou o goleiro Léo a fazer linda defesa. No rebote, no entanto, Welinton conseguiu chegar antes do adversário em meio à confusão na área e marcou: 1 a 0.

Ritmo morno, mas com reserva elétrico. O 2° tempo ficou marcado por um Flamengo mais reativo diante de um desesperado Náutico, que se lançou ao ataque e abriu espaço para investidas do rival. Quem aproveitou foi Felipe Lima, acionado aos 26 minutos e que, em pouco tempo, carimbou a trave de Léo e infernizou a zaga. O último lance ainda teve Carbone salvando o rubro-negro em cima da linha.