Ex-Fla, Everton Ribeiro cita interesse do Flu, mas diz: 'Seria estranho'

O meia Everton Ribeiro, reforço do Bahia, disse que tinha conhecimento do interesse do Fluminense em sua contratação, mas ponderou que não se sentiria bem se assinasse com o rival devido à sua história no Flamengo.

O que aconteceu

O jogador de 34 anos agradeceu o "carinho e a admiração" do presidente do Flu, Mário Bittencourt. Em entrevista à TNT Sports, o meia frisou, no entanto, que não conversou diretamente com o dirigente sobre a possível negociação.

Porém, ele afirmou que "seria estranho" se deixasse o Flamengo para reforçar um rival. Everton Ribeiro não acertou sua renovação com o Fla e se despediu do Rubro-Negro após mais de seis anos e 11 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas.